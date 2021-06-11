Горячую воду с понедельника на месяц отключат в одном районе Алматы

Месяц без горячей воды придется жить населению Турксибского района Алматы.

"С 14 июня по 12 июля 2021 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контуре улиц Ахметова – Закарпатская – Калмаржын – Огарева", - предупредили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Водоснабжение приостановят для проведения ремонтных работ в котельной "Аэропорт".