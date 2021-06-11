Жительницу Ставрополья заподозрили в ювелирной краже

Житель Георгиевского городского округа Ставрополья обратился к местным правоохранителям с заявлением о краже ювелирных изделий.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого, ею оказалась жительница Георгиевска.

В результате следственных действий было установлено, что она была в гостях у потерпевшего и увидела на тумбочке ювелирные изделия.

Подозреваемая дождалась, когда хозяин отвлечется, и похитила украшения.

В настоящее время имущество изъято и будет возвращено владельцу, по факту возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба ГУ МВД России по краю.