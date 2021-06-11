Жительницу Ставрополья заподозрили в ювелирной краже
Житель Георгиевского городского округа Ставрополья обратился к местным правоохранителям с заявлением о краже ювелирных изделий.
Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого, ею оказалась жительница Георгиевска.
В результате следственных действий было установлено, что она была в гостях у потерпевшего и увидела на тумбочке ювелирные изделия.
Подозреваемая дождалась, когда хозяин отвлечется, и похитила украшения.
В настоящее время имущество изъято и будет возвращено владельцу, по факту возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба ГУ МВД России по краю.
Вестник Кавказа
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