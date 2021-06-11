Доллар и евро потеряли по 50 копеек на длинные выходные

ЦБ РФ установил официальный курс доллара и евро к рублю на выходные.

Курс евро снизился на 47,91 копейки - до 87,3274 рубля, курс доллара опустился на 51,77 копейки, до 71,6797 рубля, следует из данных регулятора.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 50 копеек, составив 78,7212 рубля.

Отметим, в пятницу в ходе торгов на Московской бирже евро опускался ниже 87 рублей - это минимум с 17 марта 2021 года.