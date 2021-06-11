Байден проведет переговоры с Меркель 15 июля

Президент США Джо Байден проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель 15 июля. Встреча пройдет в Вашингтоне.

"Президент Байден с нетерпением ждет встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме 15 июля 2021 года", - говорится в заявлении Белого дома.

На повестке – ряд вопросов совместного сотрудничества, "в том числе касающихся борьбы с пандемией COVID-19, угрозы изменения климата, а также международной безопасности", передает ТАСС.