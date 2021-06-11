Стало известно, как выбрать сладкую клубнику

В Роспотребнадзоре по Московской области дали несколько советов, как правильно выбрать вкусную клубнику и землянику.

Спелая клубника ярко-красного цвета, темные тона говорят о том, что ягода уже начала портиться, белый кончик ягоды означает, что она не дозрела. Листики и хвостики должны быть яркие и зеленые, ягоды без зелени приобретать не стоит, так продавцы маскируют старый товар.

Яркий аромат говорит о спелой клубнике. Размер ягод может быть разным, он зависит от сорта, а не о количества нитратов. При этом на размер земляники нужно обращать внимание.

"Размер садовой земляники для ее качества не имеет значения. А вот для пользы ягоды размер важен. Удивительно, что мелкая ягода (спелая, конечно же) куда полезнее", - отметили в пресс-службе ведомства.

Отечественные ягоды выигрывают у импортных количеством антиоксидантов и меньшим количеством вредных удобрений.

В России в основном продают клубнику из Краснодарского края, Крыма, Израиля, Египта, Турции и Азербайджана.