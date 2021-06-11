ЦБ: экономика России возвращается к докризисному уровню

Экономическая активность в России восстанавливается быстрее ожиданий ЦБ, говорится в сообщении регулятора.

Утачается, что в этих условиях, российская экономика вернется к докризисному уровню уже во II квартале 2021 года. "На среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать факторы со стороны как внутренних, так и внешних условий", - приводит данные регулятора РИА Новости.

В ЦБ пояснили, что оперативные индикаторы говорят об устойчивом росте потребительского и инвестиционного спроса. Согласно оценкам экономистов, потребительская активность в целом достигла уровней до начала пандемии.

В настоящее время продолжается активное восстановление сектора услуг населению - выпуск в большинстве отраслей экономики превышает докризисные уровни. Также наблюдается рост спроса на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей.

Кроме того, экономику страны поддерживает и внешний спрос. "На фоне постепенной нормализации эпидемической обстановки в мире улучшаются перспективы восстановления мировой экономики", - сообщает регулятор.