В Крыму начались военные учения в ожидании эсминца США

В Крыму стартовали совместные учения авиации Черноморского флота РФ и зенитного ракетного полка.

Учения проходят на фоне ожидающегося захода в акваторию Черного моря эсминца США. Ранее стало известно, что американский эсминец "Лабун" типа "Арли Берк" начал переход из Средиземного в Черное море для выполнения операций по обеспечению безопасности на море. Корабли этого класса оснащены крылатыми ракетами типа "Томагавк" и "Гарпун".

"В соответствии с планом боевой подготовки подразделения зенитного ракетного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота приступили к отработке совместных задач в районе интенсивных полетов авиации", - сообщили в пресс-службе ЧФ, пишет РИА Новости.

Мероприятия ведутся в районах аэродромов базирования самолетов морской авиации и ПВО ЧФ. В тренировках задействованы самолеты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, АН-26, Бе-12 и вертолеты, всего порядка 15 единиц авиационной техники и около 50 единиц вооружения и военной и специальной техники.