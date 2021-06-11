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Глава МИД Великобритании намерен провести переговоры с Лавровым

Глава МИД Великобритании намерен провести переговоры с Лавровым

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что собирается провести разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, беседа состоится "в ближайшее время". При этом он не стал называть конкретную дату и темы, которые могут быть затронуты во время разговора.

Помимо этого, глава британского внешнеполитического ведомства выступил с обвинениями в адрес РФ, назвав Москву "ведущим инициатором" кибератак, которым Великобритания намерена противостоять вместе с США, передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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