Чего ждать от визита Байдена на саммит НАТО и G7?

11 июня, спустя полгода после избрания президентом США, Джо Байден отправился в первое зарубежное турне как глава государства. Сначала он посетит Лондон, где проведет встречу с лидерами стран "Большой семерки", потом его ждет саммит НАТО в Брюсселе 14 июня, а "на десерт" – рандеву с Владимиром Путиным в Женеве. Такой тайминг встреч не случаен.

Восстановление трансатлантического единства

Отправляясь в Лондон, Байден показывает, что делает ставку не только на Европу, но и на союзников в Азии. В G7, по сути, входят самые сильные союзники США – Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада. Выбор Лондона в качестве первой стоянки обоснован также и тем, что Британия – самый главный союзник США. Сплачивая вокруг себя сильных, американский президент не забывает, что основная его военная опора – это НАТО. Конечно, там очень много слабых и зависимых переменных, но в то же время никто не может игнорировать географию. Даже если, скажем, Эстония и Румыния не имеют мощной армии, они зато находятся рядом с Россией и великолепно подходят для размещения у себя американских ракет. Не будем также забывать и о Турции, которая, не входя в G7, имеет сильнейшую армию в НАТО после США.

Основная цель поездки Байдена в Лондон и Брюссель – сплотить союзников и укрепить трансатлантическое единство. Вы же помните, как Трамп обижал Европу, Канаду и Японию, как он вводил пошлины на их товары, запрещал ввозить иранскую нефть и заставлял поднять финансирование армий? Байден же хочет восстановить союзные узы. И не случайно за пару дней до вылета он снял санкции против "Северного потока-2", чтобы вернуть доверие Меркель.

Самое по себе восстановление единства Запада и союза с Японией подчинено другой глобальной цели - борьбе с внешними врагами США. Таких у Америки два. Это Россия и Китай. Уже известно, что на саммите НАТО страны-члены будут обсуждать новую стратегическую концепцию Альянса. В ней Россия будет обозначена как системный противник, и впервые за историю блока будет указано на необходимость борьбы с Китаем. Если борьба с Россией находит хоть какие-то отголоски в умах европейцев из-за их разногласий с Кремлем по поводу Навального, Крыма и Донбасса, то с Китаем посложнее. Напомним, что сразу после выборов в США Евросоюз договорился об инвестиционном соглашении с КНР. Сумеет ли Байден настроить Европу против Китая в обмен на борьбу за права человека в России и более активную поддержку Украины, сказать трудно. Ясно одно: без поддержки объединенной Европы и Японии на встрече с Путиным Байден будет выглядеть, мягко говоря, беззубым.

Зеленский стал камешком в ботинке Байдена

В последние несколько месяцев между Украиной и США возник серьезный кризис. На первый взгляд звучит странно. Как же так? Это же Байден, который был вице-президентом у Обамы, автор цветной революции в Киеве. Да, это так, но времена изменились. Если в 2014 году Украина была тараном против России, то сейчас она превращается в ненужный балласт для Вашингтона. Судите сами. Этой весной ВСУ собирались провести масштабную военную операцию на Донбассе и даже намекали на Крым. К линии соприкосновения огня Украина подвела мощные танковые и сухопутные соединения. Все шло к войне, причем не с ДНР и ЛНР, а с Россией, потому что Москва обещала вмешаться и сгруппировала свыше 100 тыс военных у границы.

Если бы в войну вступила Россия, то США, хотя они по уставу НАТО не обязаны были вмешиваться (так как Украина - не член Альянса), морально должны были бы это сделать. По сути, Зеленский чуть не заставил только что ставшего президентом Байдена вступить в Третью Мировую войну ну или хотя бы еще одну гибридную войну в придачу к Сирии, Ираку и Афганистану.

Второй раз Зеленский подставил Байдена, когда начал требовать принять Украину в НАТО. "Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?", - спрашивал украинец в момент, когда была реальная угроза войны на Донбассе. Свою претензию Зеленский повторил недавно, перед саммитом НАТО и встречей Байдена и Путина. Он сказал, что вопрос вступление Украины в НАТО должен быть решен либо сейчас, либо никогда. Однако, несмотря на просьбы и требования украинского президента, Белый дом несколько раз заявил, что не готов принять Украину в НАТО. Когда Байден снял санкции против "Северного потока-2", это окончательно добило Зеленского.

Одним словом, Зеленский стал камешком в ботинке Байдена. Нагнетая напряженность на Донбассе и требуя принять Киев в НАТО, он подталкивает США к открытой конфронтации с Россией, а требованиями остановить "Северный поток-2" он стравливает США и Германию. Байден на эти провокации не ведется, потому что глобальная стабильность и союз с ЕС для него куда важнее, чем амбиции президента маленькой страны. Плюс Байден едва ли забыл телефонный разговор Зеленского с Трампом, где первый пообещал второму начать расследование против сына Байдена на Украине.

Может, именно поэтому в ходе своего европейского турне Байден не удостоит встречи Зеленского?