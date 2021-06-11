В Северной Осетии подешевеют продукты питания

В соответствии с соглашением, подписанным руководителями шести сетей, в Северной Осетии введут нулевую наценку на ряд основных продуктов питания.

"Соглашение о принятии мер по снижению и поддержанию стабильных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости подписали директора магазинов "Забава", "Стэйтон", "Чиба", "Деликат", "Наш", "Гурман", - проинформировали в Минэкономразвития Северной Осетии.

В перченее, продуктов, которых коснется данная мера – говядина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), масло сливочное 82,5% жирности, масло подсолнечное, молоко питьевое 2,5% жирности, яйца куриные (сорт 1), сахар-песок, хлеб из пшеничной муки, рис шлифованный, крупа гречневая, картофель, капуста белокочанная свежая, передает ТАСС.