Центробанк России повысил ключевую ставку до 5,5% и это не предел

ЦБ РФ третий раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта. Совет директоров Банка России на заседании в пятницу поднял ключевую ставку до 5,5% годовых - до уровня, который наблюдался в апреле-июне 2020 года.

Сообщается, что регулятор видит предпосылки дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. "Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в сообщении Центробанка.

Ранее аналитики прогнозировали, что ключевая ставка будет подниматься на фоне выхода годовой инфляции за пределы 6%, что является максимумом с 2016 года.