Главная » Новости

Тепло вернется в Центральную часть России на следующей неделе

Тепло вернется в Центральную часть России на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что к началу следующей недели температура воздуха повысится на 1-2C°.

В свою очередь, специалист учреждения Марина Макарова отметила, что дождей станет меньше, изменится направление ветра, "будет более теплый, относительно более сухой воздух". В то же время, по ее словам, жары пока не будет – днем температура воздуха поднимется до 20-25C°, а ночи будут теплыми — в районе 10-15C°.

1300 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!