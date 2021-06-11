Тепло вернется в Центральную часть России на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что к началу следующей недели температура воздуха повысится на 1-2C°.

В свою очередь, специалист учреждения Марина Макарова отметила, что дождей станет меньше, изменится направление ветра, "будет более теплый, относительно более сухой воздух". В то же время, по ее словам, жары пока не будет – днем температура воздуха поднимется до 20-25C°, а ночи будут теплыми — в районе 10-15C°.