Россияне возвращаются домой из Турции через Грузию

Генконсул РФ в Трабзоне Валерий Тихонов рассказал, что открытие сухопутных границ Грузией позволило россиянам, остающимся в Турции, вернуться на родину.

Напомним, Грузия открыла сухопутные границы с 1 июня, они были закрыты более года из-за пандемии.

"После того, как Грузия открыла свои сухопутные границы, активизировался процесс возвращения на родину российских граждан, застрявших в Турции на своих автомобилях с марта прошлого года. Генконсульство РФ внимательно следит за логистической динамикой в консульском округе, в частности на КПП Сарпи, и оказывает консульскую поддержку по вопросам пересечения сухопутных границ", - сообщил он, пишет РИА Новости.