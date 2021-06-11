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В Ташкенте ДТП с грузовиком закончилось смертью для водителя иномарки

В Ташкенте ДТП с грузовиком закончилось смертью для водителя иномарки

Сегодня в Ташкенте произошло ДТП с участием автомобиля Lacetti, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в столичном ГУБДД

Как отмечается водитель иномарки 1983 года рождения на скорости въехал в грузовой автомобиль Mercedes-Benz, стоявший на светофоре на красный свет.

В результате аварии водитель легковушки скончался в больнице от полученных травм.

По данному факту ведется расследование, передает Podrobno.uz.

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