Портрет Черчесова украсил дом во Владикавказе

Граффити с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова появилось на фасаде пятиэтажки во Владикавказе, рассказал организатор проекта, руководитель агентства "Новатек Арт" Иван Пантелеев.

По его словам, высота изображения составляет 15 метров, а ширина – 16 метров.

Тренер изображен в спортивной футболке с изображением герба России на фоне достопримечательностей Владикавказа.

В агентстве отмстили, что так жители Северной Осетии решили поддержать земляка и его команду на играх в чемпионате Европы по футболу, передает ТАСС.