Главная » Новости

Портрет Черчесова украсил дом во Владикавказе

Портрет Черчесова украсил дом во Владикавказе

Граффити с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова появилось на фасаде пятиэтажки во Владикавказе, рассказал организатор проекта, руководитель агентства "Новатек Арт" Иван Пантелеев.

По его словам, высота изображения составляет 15 метров, а ширина – 16 метров.

Тренер изображен в спортивной футболке с изображением герба России на фоне достопримечательностей Владикавказа.

В агентстве отмстили, что так жители Северной Осетии решили поддержать земляка и его команду на играх в чемпионате Европы по футболу, передает ТАСС.

1345 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!