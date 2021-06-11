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Путин утвердил право крымчан занимать госдолжности в России

Путин утвердил право крымчан занимать госдолжности в России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о том, чтобы ограничения занимать государственные должности не касались жителей Крыма, которые после воссоединения Крыма с РФ по независящим от них причинам не смогли оформить выход из гражданства Украины.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что изменения были внесены в статью 4 ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

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Вестник Кавказа

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