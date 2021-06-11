Под Астраханью микроавтобус попал в ДТП, госпитализированы шесть человек

В пятницу утром в Наримановском районе Астраханской области столкнулись пассажирская "Газель" и легковой автомобиль.

ДТП произошло у села Рассвет, пострадали десять человек, шесть из них госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.

"Доставлены в больницу два пассажира рейсового микроавтобуса, следовавшего из Астрахани в город Нариманов, а также четыре человека, находившихся в легковой машине. По предварительной информации, ДТП произошло во время маневра обгона", - рассказал "Интерфаксу" представитель управления МВД РФ по региону.