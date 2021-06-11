В Ташкенте задержали группу лиц, вымогавших деньги у торговцев рынка

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ташкенте группу лиц, занимавшихся вымогательством денег у торговцев на рынке "Бек-Барака". Об этом сообщили в ГУВД столичной области.

В ходе оперативного мероприятия в торговом комплекса"Бек-барака", расположенном в Зангиатинском районе, были задержаны шесть человек.

В конце мая с заявлением в полицию обратился гражданин, торгующий одеждой в торговом комплексе "Бек-барака". Он рассказал, что лица по имени "Камронбек" и "Нигина" незаконно вымогают деньги у торговцев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что граждане, представившиеся ответственными лицами, работающими на рынке, требуют от заявителей ежемесячной компенсации в размере $100 за работу на этом месте, в случае невыполнения этого требования они угрожали ограничить деятельность торговцев. Таким образом мошенники получили от торговцев в общей сложности 9 млн сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, передает Podrobno.uz.