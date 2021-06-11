Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на выходных

Согласно данным Узгидромета, в предстоящие выходные дни в Узбекистане будет стоять жара.

Воздух прогреется до 49 градусов в северных, южных и пустынных регионах республики. Более комфортная температура - 33-36 градусов ожидается в остальных районах.

Погода будет сухой и ветреной, прогнозируется шквалистый ветер до 17-22 м/с, местами возможны пыльные бури.

В предгорных и горных регионах Узбекистана местами могут пройти кратковременные дожди с грозами.