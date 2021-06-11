Мурашко оценил прививочную кампанию в Чечне

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о том, что прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции в отдельных регионах РФ идет хорошими темпами, в частности, в Белгородской области и Чечне.

«Вакцинация идет, вакцин достаточно. Есть регионы, где просто великолепно развивается ситуация, скажем, Белгородская область, Чеченская Республика — последние недели просто прогресс великолепный по вакцинации населения и стабилизации ситуации", - сказал он, отметив, что также есть регионы, в которых процесс вакцинации, к сожалению, идет медленнее.