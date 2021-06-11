Алексей Оверчук: мы предложили Армении руководствоваться здравым смыслом

При наличии доброй воли в Закавказье будет разблокировано транспортное сообщение, начнет развиваться торговля, экономики как Азербайджана, так и Армении получат мощный импульс для развития, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, говоря о том, какие инфраструктурные проекты могут быть реализованы в ближайшее время с Арменией и Азербайджаном в сфере транспорта.

В этой связи он напомнил, что на основе совместного трехстороннего заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Николы Пашиняна и президента РФ Владимира Путина была создана трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации, которой поручено заниматься разблокированием экономических и транспортных связей в регионе.

"С самого начала с коллегами мы договорились, что избираем подход, основанный на здравом смысле. Отношения между Азербайджаном и Арменией очень сложные, многослойные, уходят глубоко в историю", - отметил он, указав на то, что сейчас самое важное – это обеспечить мир в регионе, а для этого нужно учиться говорить друг с другом и вместе работать над созданием общего мирного будущего.

По словам Оверчука, все участники переговоров о разблокировании экономических и транспортных связей в регионе исходят именно из этого. Все хотят построить лучшую жизнь для своих народов. Россия им в этом помогает.

"Заочно переговоры на вице-премьерском уровне начались в январе 2021 года, и за круглый стол переговоров три делегации сели 30 января. Никогда ранее такие вопросы предметно на таком уровне между Азербайджаном и Арменией не обсуждались. От момента подписания трехстороннего заявления глав наших государств от 9 ноября 2021 года и завершения сорокачетырехдневной осенней войны, и до начала переговоров прошло всего чуть более двух месяцев", - сообщил он, отметив, что в истории мало примеров, когда воевавшие стороны через такой короткий промежуток времени садились бы за стол переговоров с задачей разблокирования транспортного сообщения и создания условий для развития экономик своих стран.

Все эти факторы, по словам заместитель председателя правительства РФ, обуславливают то, что формат переговоров особенным и подчеркивает стремление участников найти решение задачи, поставленной главами государств.

"Такой подход позволил перейти к обсуждению всех возможных железнодорожных и автомобильных маршрутов между двумя странами. Рассматриваются возможности транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении. При этом одновременно решаются задачи начала движения из Армении в Россию через территорию Азербайджана или из Армении и России в Иран через Нахичевань. Кроме этого, у Армении может появиться возможность использования азербайджанских портов на Каспийском море для транспортировки грузов в страны Центральной Азии и из стран Центральной Азии в Армению", - цитирует собеседника "Российская газета".

Далее Оверчук сообщил о том, что в настоящее время в рамках трехсторонней рабочей группы идет предметный разговор о деблокировании региона, где ключом является деблокирование Армении, которая с момента обретения независимости фактически является заблокированной страной. "Как известно, у Армении нет собственного выхода к морю. У Армении очень сложные исторические отношения с Турцией и Азербайджаном, и ее границы с этими странами заблокированы. У Армении есть небольшой отрезок сухопутной границы с Ираном, но там сложный рельеф и плохие дороги, которые препятствуют полноценному транспортному сообщению. Кроме того, сам Иран испытывает на себе ограничительные меры, что также сказывается на ситуации.

Возможность осуществлять транспортное сообщение с внешним миром у Армении есть только через Грузию, где есть выход к морским портам и международный пункт пропуска Верхний Ларс - единственный сухопутный маршрут в Россию. Этот автомобильный переход имеет ограниченную пропускную способность и по несколько недель в году бывает закрыт для движения транспорта по погодным условиям", - рассказал он, отметив, что это "бутылочное горлышко" является сдерживающим фактором, который негативно влияет на миграционные процессы и не позволяет Армении в полной мере раскрыть свой потенциал и превратиться в процветающую страну.

"Снятие транспортной блокады в регионе важно для России, ЕАЭС и всех соседних стран. При этом Армения превратится не только в важнейший международный транспортный узел, связывающий иранские порты Персидского залива с черноморскими портами, а также российскими портами на Балтике и Тихом океане, но и сможет приступить к наращиванию собственного производства, так как появится доступ к новым рынкам сбыта, а факторы, сдерживающие возможности вывоза продукции из страны, уйдут в прошлое", - перечислил выгоды заместитель председателя правительства РФ, добавив, что в современной истории такие возможности еще никогда не открывалось, и, несомненно, в этой новой конфигурации основными бенефициарами будут Азербайджан и Армения, Россия же помогает им и всем остальным странам региона.

"В рамках рабочей группы были исследованы все возможные железнодорожные и автомобильные маршруты, соединяющие Азербайджан и Армению. Весной в приграничных районах этих стран работали российские эксперты Минтранса, Росавтодора и РЖД. Они обследовали каждую автомобильную и железную дорогу, оценили возможности осуществления коммерческих перевозок между двумя странами. Было оценено состояние дорожных покрытий, железнодорожных путей, мостов, труб, которые лежат под дорогами. К сожалению, почти все возможные маршруты пришли в негодность, и восстановление транспортного сообщения требует серьезных инвестиций. По итогам этой экспертной работы стороны смогли наметить дальнейшие шаги для деблокировки транспортного сообщения", - рассказал Оверчук.

Кроме того заместитель председателя правительства РФ обратил внимание на то, что большой пласт работы также связан с правовыми вопросами. "Между Азербайджаном и Арменией нет дипломатических отношений, нет пунктов пропуска, таможен, всего того, что обычно бывает между соседними странами. В течение последних 30 лет и Азербайджан, и Армения делали все, чтобы движение между ними было невозможно. Эти накопившиеся наболевшие проблемы нужно решать. Ведется инвентаризация всех международных нормативных правовых актов. Прежде всего, это касается СНГ, потому что и Армения, и Азербайджан в него входят. Так сложилось, что каждый раз, когда подписываются какие-то многосторонние соглашения, представители Армении и Азербайджана делают в отношении друг друга оговорки, исключающие распространение действия этих соглашений на противоположенную сторону. Такого рода оговорки, мешающие осуществлению транспортного сообщения между двумя странами, должны быть сняты", - подчеркнул он.

Подытоживая сказанное, заместитель председателя правительства РФ отметил, что Азербайджану и Армении необходимо искать развязки и находить компромиссы. "Когда все эти решения будут найдены, а Азербайджан и Армения решат, что они готовы их осуществить, то можно будет приступить к восстановлению дорог и после этого возобновить транспортное сообщение. Главное - видеть хорошее будущее, и, конечно же, важно, чтобы никто сейчас не предпринимал шагов, еще более осложняющих эти и так непростые отношения", - заключил Алексей Оверчук.