В Грузии вводят новые правила штрафстоянок

В Грузии вступила в действие поправка, согласно которой, автовладельцы, не забирающие свой транспорт со штрафстоянок, могут лишится машины, передает пресс-служба МВД страны.

Согласно новым правилам, водители, чьи автомобили попали на штрафстоянку до 1 сентября 2020 года и все еще остаются на штрафстоянке, должны в течение трех месяцев забрать автомобили, уплатив 100 лари. Машины, которые так и останутся на стоянке, будут проданы.

Отмечается, что власти списали штрафникам задолженность - более 4 млн лари.

Отныне у водителей будет месяц на то, чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки, об этом будет приходить соответствующее уведомление.

Машины могут быть проданы, если владелец в срок не забрал авто и не оплатил пребывание на штрафной стоянке.