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"Россия и Тюркский мир". Золотая Орда - наш общий предок. Стыдиться или гордиться?

Политолог Дмитрий Бабич проанализировал влияние периода Золотой Орды на дальнейшую историю нашей страны. 

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Вестник Кавказа

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