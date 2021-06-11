"Россия и Тюркский мир". Золотая Орда - наш общий предок. Стыдиться или гордиться? 11 июн в 12:06 Политолог Дмитрий Бабич проанализировал влияние периода Золотой Орды на дальнейшую историю нашей страны. 830 просмотров Видео Россия Казахстан Культура Общество Дмитрий Бабич Золотая Орда Русь СССР Александр Невский история Тюркский мир Чингисхан видеоновости видео Ещё ... Далее В Грузии вводят новые правила штрафстоянок Ранее Мехрибан Алиева: Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр снискал большую любовь и уважение Вестник Кавказа в YouTube Подписаться