Мехрибан Алиева: Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр снискал большую любовь и уважение

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала публикацию на своей официальной странице в Instagram в связи с кончиной Архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ Александра Ищеина.

О том, что архиепископ скончался после тяжелой болезни, вызванной последствиями коронавируса, стало известно накануне.

«Архиепископ Бакинский и Азербайджанский, Высокопреосвященный Александр был искренним, добрым, душевно щедрым человеком. Бесконечная преданность своему призванию, заслуги в развитии мультикультуральных традиций и расширении межконфессионального и межцивилизационного диалога снискали ему большую любовь и уважение в Азербайджане. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердце каждого из нас», - говорится в публикации Мехрибан Алиевой.

Первый вице-президент Азербайджана также пожелала терпения его родным и близким и попросила всевышнего упокоить его душу.