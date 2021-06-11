Главы минобороны США и Турции обсудили двустороннее военное сотрудничество

Министры обороны США Ллойд Остин и Турции Хулуси Акар провели вечером в четверг телефонные переговоры.

Стороны обсудили предстоящий саммит НАТО, двустороннее военное сотрудничество и региональный вопросы, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби по итогам переговоров глав оборонных ведомств.

"Министр [США] подчеркнул давние отношения между США и Турцией в сфере обороны и сказал, что с нетерпением ожидает встречи с министром [Турции] на саммите НАТО 14 июня в Брюсселе", - добавил Кирби.