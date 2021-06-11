Памятник Армену Джигарханяну будет установлен на Ваганьковском кладбище в ноябре

Памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну будет установлен в ноябре 2021 года на Ваганьковском кладбище, на могиле артиста, сообщил автор монумента Микаэль Согоян.

По его словам, сначала будет создан памятник на могиле артиста, а затем на доме, где жил Джигарханян появится мемориальная доска. "Памятник будет открыт на годовщину кончины, 14 ноября 2021 года", - приводит слова скульптора ТАСС.

По его словам, композиция монумента лаконична, акцентирована лишь на образ артиста. "В полный рост, выразительно, монументально <...> будет вырублена фигура Армена Борисовича", - пояснил он, отметив, что концепция и абсолютно вся идеология памятника замыкается на личности артиста.