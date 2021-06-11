В России выявили более 12,5 тыс случаев коронавируса - максимум с февраля

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 12,5 тыс случаев заболевания, это максимум с 22 февраля.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 12 505 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 218 (17,7%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Почти половины новых случаев приходится на Москву - 5 853, это максимум с 14 января. В Санкт-Петербурге выявили 863 новых случая, в Московской области - 837. В Крыму 115 новых случаев заболевания, в Краснодарском крае - 100, в Ставропольском крае - 59, в Дагестане - 46, в Кабардино-Балкарии - 13, в Карачаево-Черкесии - 11, в Ингушетии - 11, в Чечне - 11, в Северной Осетии - 9, в Адыгее - 8.

Суточный прирост вырос до 0,24%, общее число инфицированных в России достигло 5 180 454 человек.

Выписаны за сутки по выздоровлении 10 188 человек, за весь период - 4 782 183 человека.

Умерли за сутки 396 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 125 674 человека.