Мурашко рассказал о терапии при индийском штамме COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что терапевтические схемы при заражении индийским штаммом коронавируса не отличаются от используемых при "обычном"

"Пока по-прежнему какой-то кардинальной специфической терапии в лечении коронавируса универсальной нет", - отметил он.

В то же время глава ведомства добавил, что схемы лечения при заражении индийским штаммом коронавируса могут потребовать корректировки. "Схемы лечения индийского штамма могут потребовать корректировки, в том числе в связи с более высокой скоростью распространения", - обратил внимание глава ведомства.