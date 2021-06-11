Учения мотострелков стартовали на Северном Кавказе и в Закавказье

Учения мотострелков начались на Северном Кавказе и в Закавказье, информирует пресс-служба Южного военного округа.

Сообщается, что на шести полигонах Северного Кавказа и Закавказья стартовали учения мотострелков с привлечением авиации и ракетных комплексов, число участников превышает четыре тысячи человек.

"Военнослужащие выполнят боевые стрельбы в составе тактических групп на полигонах Дальний, Дзарцеми, Гвардеец, Калиновский, Серноводский, Тарское. Целью учений является оценка слаженности действий подразделений, практических навыков командования и личного состава, отработки нормативов в любых условиях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в учениях также задействовано свыше 500 единиц техники, включая вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также системы ОТРК "Искандер-М".