Туриста спасли на склоне Эльбруса

Спасатели МЧС эвакуировали туриста из Московской области, запросившего помощь при восхождении на Эльбрус, сообщил оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России.

Стало известно, что турист находился на высоте 5 тысяч метров. В ведомстве уточнили, что травм у мужчины нет, однако самостоятельно передвигаться он не мог.

Запрос о помощи поступил спасателям около 6 утра по мск в связи с тем, что один из туристов при восхождении травмировал ногу.