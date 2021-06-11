Россияне в июне стали активно покупать товары для походов

По данным онлайн-площадки электронной коммерции Wildberries, россияне этим летом часто покупают товары для походов, причем заказывают товары непосредственно в места назначения, чтобы облегчить вес багажа, передает ТАСС.

"Самыми популярными онлайн-покупками туристов в первой половине июня 2021 года стали палатки и палки для скандинавской ходьбы", - отмечают аналитики.

"Любители экотуризма, отправляющиеся на Алтай, Камчатку или Байкал, все чаще приобретают там товары для походов: палатки (рост числа заказов в 4 раза год к году), походные рюкзаки и палки для скандинавкой ходьбы (в 2 раза), а также специальные треккинговые ботинки (в 3 раза)", - рассказали эксперты.

Рост заказов серьезно вырос за год в Алтайской крае - плюс 207%, на Кубани - плюс 141%, в Ставропольском крае -плюс 129%, в Ростовской области - плюс 147%.

Гости Ростовской области активно резиновые сапоги, рыболовные костюмы, охотничьи ножи. На Кубани вырос спрос на пляжные коврики и надувные матрасы для плавания, туристы в Ставропольском крае заказывают плавки, купальники и шапочки для бассейна.