Дерзкое ограбление произошло в центре Тбилиси

Один из магазинов техники iPlus, находившийся на проспекте Чавчавадзе в центре Тбилиси, был ограблен. Об этом сообщил правоохранителям директор магазина Каха Сепиашвили, отметив, что сумма предварительного ущерба составляет около 90 тыс лари (28,5 тыс долларов).

По словам потерпевшего, это были очень профессиональные грабители, поскольку они очень ловко, как альпинисты, взобрались на жалюзи.

Правоохранители провели весь комплекс следственных мероприятий, были изъяты видеозаписи как внешнего периметра магазина, так и помещения. По факту возбуждено уголовное дело, передает Sputnik Грузия.