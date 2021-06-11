Набор для окрошки подорожал в России на 10% за год

В июне 2021 года продуктовый набор для приготовления окрошки обойдется на 10% дороже, чем в июне прошлого года, свидетельствуют данные аналитического ресурса "Чек индекс", пишет ТАСС.

"Эксперты сравнивали продажи за первые 7 дней июня 2021 года и аналогичный период прошлого года. Если рассчитывать расходы на набор продуктов для квасной окрошки, исходя из традиционного рецепта приготовления окрошки (четыре порции холодного супа), то средний размер трат на набор для окрошки из кваса составит 524 рубля, на 10% выше, чем в прошлом году", - отметили аналитики.

Окрошка на кефире подорожала на 8% - до 515 рублей за четыре порции.

В кафе окрошка этим летом стоит на 5% дороже, чем в прошлом году.

По мнению экспертов, в мае и июне продукты на окрошку обходятся дороже всего, это связано с ситуацией с импортом плодоовощной продукции. "В течение летних месяцев, с повышением доли овощей отечественного производства на прилавках, размер трат на окрошку снижается, по сравнению с июньскими показателями на 6-8% в сентябре", - пояснили исследователи.

Больше всего за год подорожали яйца, необходимые для приготовления окрошки - на 35%, укроп - 34%, зеленый лук - 28%, квас - 23%, картофель - 21%. Незначительно подорожали вареная колбаса - на 3%, редис - 1%. Сметана оказалась единственным продуктом из набора, который стал доступнее за год, стоимость снизилась на 8% в годовом сопоставлении.