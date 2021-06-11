Российский бизнес впал в оптимизм

Уровень пессимизма российского крупного и среднего бизнеса сократился до 4%, говорят данные исследования Deloitte. Отмечается, что этот показатель стал абсолютным минимумом за все время наблюдений с начала 2015 года.

Сообщается, что среди 76 опрошенных финансовых директоров с оптимизмом смотрят в будущее 56% респондентов. "Можно сказать, что представители российского бизнеса уверены в том, что кризис, вызванный COVID-19, преодолен", - цитирует исследование РБК.

Кроме того, в первой половине текущего года 82% участников опроса ожидают роста доходов, в то время как в аналогичный период прошлого года такие ожидания были только у 40% респондентов.

Также более половины опрошенных сообщили, что планируют увеличить штат, 72% респондентов назвали цифровизацию приоритетной стратегией бизнеса.