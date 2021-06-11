В Армении открылось электронное голосование на внеочередных парламентских выборах

Этим утром в Армении началось электронное голосование на внеочередных парламентских выборах, сообщает Центральная избирательная комиссия страны.

"Электронное голосование началось 11 июня в 08:00 по ереванскому времени и завершится 13 июня в 20:00. Итоги голосования будут подведены в день основного голосования 20 июня, после 20:00", - уточнили в ЦИК Армении.

Проголосовать онлайн могут служащие дипломатических или консульских представительств Армении, члены семьи, проживающие с ними за границей и имеющие право голоса, военнослужащие, находящиеся в длительных командировках или учебе за границей и члены их семей, проживающие с ними за пределами страны.

По данным ЦИК, право голосовать электронным способом получили 650 человек.