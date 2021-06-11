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Меркель отправится в Вашингтон, чтобы решить спор по "Северному потоку - 2"

Меркель отправится в Вашингтон, чтобы решить спор по &quot;Северному потоку - 2&quot;

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в июле или августе отправится в США, где намерена урегулировать спор по реализации проекта "Северный поток - 2", пишет в пятницу газета Handelsblatt.

В Вашингтоне в рамках переговоров будет охвачен широкий круг тем, но главной темой встречи станет газопровод "Северный поток-2". В основу переговоров Меркель и Байдена лягут предложения немецких чиновников по решению конфликта вокруг строительства и эксплуатации трубопровода.

Предстоящая поездка Меркель в США станет ее первым визитом после победы Байдена на президентских выборах.

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Вестник Кавказа

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