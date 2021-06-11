Рейсы "Азимута" на Кипр из Краснодара и Ростова-на-Дону отменены из-за коронавируса

Авиакомпания "Азимут" не получила разрешение на выполнение рейсов из Ростова-на-Дону и Краснодара в Ларнаку (Кипр) из-за нестабильной эпидемиологической обстановкой.

Об отмене всех рейсов на данных направлениях сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Пассажиры смогут вернут полную стоимость купленных билетов, оставив заявку на сайте или обратившись по месту приобретения авиабилетов.

Выполнение перелетов на Кипр планировалось начать 5 июня.