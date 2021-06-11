Врач рассказала о том, какую температуру тела считать нормальной

Границы температурной нормы давно расширились, поэтому считать "нормально" следует температуру от 35,5 градуса до 37,5 градуса по Цельсию, сообщила врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук, Анна Колесникова.

По ее словам, температура тела может повышаться после приема пищи, физических и эмоциональных нагрузок, летом, а также во второй половине дня.

"Нужно понимать, что температура в течение дня можно изменяться до 0,6 градуса с минимальными значениями во сне и рано утром. Пик отмечается в 16 и 18 часов", - сказала она, передает РИА Новости.