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Упавший гараж унес жизнь своего владельца на Кубани

Упавший гараж унес жизнь своего владельца на Кубани

Один мужчина погиб и двое были госпитализированы в результате хлопка газа в гаражном боксе, передает СУСК по Краснодарскому краю.

Сообщается, что после хлопка постройка обрушилась на находившихся там людей. "В результате один человек погиб, двое с термическими ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу", - говорится в сообщении ведомства.

По факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Вестник Кавказа

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