Упавший гараж унес жизнь своего владельца на Кубани

Один мужчина погиб и двое были госпитализированы в результате хлопка газа в гаражном боксе, передает СУСК по Краснодарскому краю.

Сообщается, что после хлопка постройка обрушилась на находившихся там людей. "В результате один человек погиб, двое с термическими ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу", - говорится в сообщении ведомства.

По факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.