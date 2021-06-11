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Валютные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума

Валютные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума

Согласно информации на сайте Национального банка Грузии, на 31 марта 2021 года международные резервы Нацбанка достигли  $4 153,5 млн - это исторический максимум.

За март валютные резервы выросли на $17,2 млн, с начала 2021 года - на $242,9 млн, с начала пандемии, с марта 2020 года - на $753,9 млн, это 22,2%.

Международные резервы Нацбанка Грузии составляют $3,9 млрд и являются основной частью резервов регулятора.

"Я анонсирую, что в этом году мы будем тратить резервы для стабилизации курса лари, но так, что это не изменит ту данность, которую определяют фундаментальные факторы. В том случае, если мы попытаемся изменить фундаментальные факторы, то в ответ получим обесценивание в два раза и более высокую инфляцию после", – сообщил президент Нацбанка Коба Гвенетадзе.

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Вестник Кавказа

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