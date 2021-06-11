В Казахстане еще 1120 человек заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Казахстане выявили 1120 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения республики.

Больше всего новых случаев в Нур-Султане - 205, это единственный регион, который остается в «красной» зоне, в Карагандинской области - 173, в Алматы - 137, в Восточно-Казахстанской области - 88, в Западно-Казахстанской области - 86.

Общее число инфицированных в Казахстане достигло на 11 июня 399 096 человек.