Галерея П.М. Гречишкина в Ставрополе пригашает на вечер русского романса

В картинной галерее пейзажей художника П.М. Гречишкина в Ставрополе 13 июня состоится музыкальный вечер русского романса в исполнении артистов концертно-творческого объединения "Аккорд" краевого центра.

В программе – романсы П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова, которые исполнят солисты: Елена Тонких (меццо-сопрано), Кристина Дарчук (сопрано), Ильяс Батчаев (баритон), Петр Лобач (тенор). Концертмейстер – Светлана Суханова, музыковед Александра Шкальная. Ценителей прекрасного ждет немало приятных впечатлений, которые поистине волшебным образом усиливает атмосфера великолепных пейзажей Павла Гречишкина.