Международная Летняя театральная школа пройдет в Грузии

Международная Летняя театральная школа "Шекветили-2021. Театр, поэзия, музыка" вновь откроется на Черноморском побережье Грузии с 14 по 24 июня.

По словам организаторов, в этом году в Школе принимают участие молодые актеры тбилисских театров, преподаватели творческих дисциплин Грузинского государственного университета театра и кино им. Ш. Руставели, группа студентов и преподавателей Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, передает "Sputnik Грузия".

Также участниками проекта станет группа студентов актерского факультета и преподаватели по русской сценической речи и сценическому движению ГИТИСа, а также учащиеся Казахского национального университета искусств.

Планируется, что профильные мастер-классы проведут российские деятели литературы, театра и кино – поэт, переводчик, сценарист, мастер музыкально-драматических спектаклей Юрий Ряшенцев и поэт, драматург, бард Юлий Ким. Кроме того, в рамках школы будут проводиться лекции по истории русского театра, мастер-классы по творческим дисциплинам и круглые столы по актуальным вопросам русского театрального искусства.

Также будет организован показ художественно-документального фильма Левана Габриадзе "Знаешь, мама, где я был?" – памяти драматурга, художника, основателя Тбилисского театра марионеток, лауреата Государственной премии СССР Резо Габриадзе.