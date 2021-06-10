Жители Адыгеи отпразднуют День России массовым забегом

В День России, 12 июня, в столице Адыгеи пройдет массовый забег, посвященный празднику, сообщили в республиканском спорткомитете.

Забег пройдет по центральным улицам города на дистанциях 2,5 и 5 км. Принять участи в нем сможет любой желающий – для этого нужно только зарегистрироваться перед началом забега, передает "АиФ-Адыгея".

Участников и зрителей забега после финиша ждет большое массовое развлекательное мероприятие, добавили в спорткомитете Адыгеи.