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Железноводск оборудуют "умными" остановками и пешеходными переходами

Железноводск оборудуют &quot;умными&quot; остановками и пешеходными переходами

Железноводск стал победителем Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Умный город" и получил грант в размере 75 млн рублей, сообщает пресс-служба РИАЦ Ставропольского края "Умное Ставрополье".

По словам директор РИАЦ Ставрополья Сергея Рудометкина, средства гранта будут использованы при оборудовании новых "умных" остановочных павильонов, будут интеллектуализированы два пешеходных перехода, а в городском общественном транспорте установят видеоэкраны. Изменения ждут и сам общественный транспорт – его оборудуют системами видеонаблюдения с аналитикой, передает "АиФ-Ставрополье".

За счет новых девяти модульных вкладок расширится и сама цифровая платформа "Умный Железноводск" – это сделает более удобной навигацию по ней, добавили в пресс-службе.

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