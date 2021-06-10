Бундестаг отклонил резолюцию об отказе от "Северного потока-2"

В четверг в Бундестаге прошло голосование по резолюции фракции "Союз-90"/"Зеленые" с требованием отказаться от "Северного потока-2" и пересмотреть курс в отношении России. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Документ был отклонен большинством голосов. "Предложение было отклонено в ходе прямого голосования большинством в составе фракций ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, "Альтернативы для Германии" и Левой партии", - сказано в заявлении.

Сами "зеленые" проголосовали "за", свободные демократы воздержались.

Резолюция носила название "Пересмотр курса в политике в отношении России - последовательно защищать права человека, демократию и европейский миропорядок". В частности, в документе отмечается, что правительству Германии нужно признать, что "новый газопровод, такой как "Северный поток - 2", не нужен для энергоснабжения Европы, а, прежде всего, вреден для климата". "Зеленые" призвали власти "отказаться от проекта", передает ТАСС.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Готовность "Северного потока-2" на данный момент составляет более 95%.