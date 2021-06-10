Блиц-программы кандидатов в президентов Ирана

18 июня иранцам предстоит выбрать нового президента - Хасан Рухани уже отбыл на этом посту максимально возможные два четырехлетних срока подряд, разрешенные конституцией. Семь кандидатов, каждый из которых поддерживает усилия по возрождению ядерного соглашения 2015 года Тегерана с мировыми державами, получили указание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи сосредоточить внимание на экономических проблемах.

France24 знакомит с программами кандидатов, начиная с явного фаворита.

Председатель Верховного суда Эбрахим Раиси. 60-летний ультраконсерватор возглавляет судебную систему Ирана с 2019 года после трех десятилетий карьеры в правовой системе. Раиси набрал 38% голосов на последних президентских выборах в 2017 году. Он пообещал бороться с бедностью и коррупцией, построить четыре миллиона новых домов за четыре года и выстроить "народное правительство для сильного Ирана".

Заместитель председателя Меджлиса (парламента) Амир Хосейн Казизаде Хашеми. 50-летний ультраконсерватор - самый молодой кандидат. Врач по профессии. С 2008 года был депутатом от Мешхеда. Предложил реализовать льготные ссуды в размере пяти миллиардов риалов (около $17 тысяч) в качестве фонда занятости и брака для молодежи, а также пообещал оперативно решить проблему многомесячного спада на фондовой бирже Тегерана, не вдаваясь в подробности.

Глава Центробанка Абдольнасер Хеммати. 66-летний экономист возглавляет Центральный банк Ирана с 2018 года. Будучи представителем тюркоязычного меньшинства Ирана, он выступал за независимость Центрального банка и меньшее "вмешательство государства" в экономику, а также за "активную дипломатию с Востоком и Западом" во имя экономического развития.

Экс-секретарь Высшего совета национальной безопасности Саид Джалили. После работы в аппарате Хаменеи 55-летний ультраконсерватор возглавлял переговоры с мировыми державами по ядерной программе Ирана в период с 2007 по 2013 год в качестве секретаря Высшего совета национальной безопасности. Он также участвовал в выборах 2013 года. Джалили выступает за укрепление экономических отношений с соседними странами, а не за ожидание помощи от Запада, и за более тесные связи с государствами, "идущими по тому же пути", что и Иран.

Бывший вице-президент Мохсен Мехрализаде. 64-летний реформист, представитель тюркоязычного меньшинства страны занимал должность губернатора в 2017-2018 годах. Он также баллотировался в президенты в 2005 году. Платформа Мехрализаде призывает к модернизации сельского хозяйства для решения проблемы нехватки воды, прозрачности политической жизни и строительства доступного жилья.

Бывший командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи. 66-летний Резаи уже баллотировался в президенты на трех предыдущих выборах. Он предложил финансовую помощь в размере 4,5 миллионов риалов в месяц для 40 миллионов иранцев, почти половины населения, и пообещал увеличить экспорт в соседние страны и сделать риал "самой сильной валютой региона".

Депутат Меджлиса от города Кум (священного города шиитов) Алиреза Закани. 55-летний врач, специализирующийся на ядерной медицине. Работал в парламенте священного города Кум с 2004 по 2016 год, а в прошлом году получил место депутата парламента от Тегерана. Закани выступает за использование экономического потенциала иранской диаспоры и развитие горнодобывающего сектора.