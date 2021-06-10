Меликов поведал о приоритетных направлениях развития Дагестана

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов рассказал о приоритетных направлениях развития Дагестана на ближайшие годы.

Он подчеркнул, что в настоящее время в республике существуют четыре очень важные проблемы, которые необходимо решить. "В первую очередь, это вопросы, связанные с земельно-имущественными отношениями. Они негативно отражаются на привлечении инвесторов в республику, препятствуют освоению тех средств, которые мы получаем по федеральным и региональным программам. Сегодня земельные участки и находящееся на них имущество не всегда соответствуют законодательным нормам, которые определяют их статус. Отсюда и свыше 400 домов в городах, которые до сих пор не введены в эксплуатацию по причине того, что были допущены нарушения при их строительстве", – поведал врио главы республики.

По его словам, отсюда и многие объекты незавершенного строительства, которые остаются актуальными для Дагестана. "По этой же причине возникают трудности с выбором и формированием земельных участков под социально значимые объекты, со строительством и ремонтом дорог. С ноября мы пытаемся провести проверку правомерности установления тех или иных отношений и ввести их в правовое поле. Процесс, к сожалению, долгий, но мы над этим работаем", – цитирует Меликова "Интерфакс-Юг".

Он отметил, что вторая проблема - это ситуация в топливно-энергетическом комплексе. "Состояние электросетей и газового хозяйства в Дагестане, несмотря на принимаемые меры, остается на зачаточном уровне. Огромное количество объектов ТЭК нуждаются в реконструкции, в тщательном подходе к их эксплуатации. Большое и крайне негативное влияние оказывают огромные долги, которые мы сегодня имеем перед ресурсоснабжающими организациями. Задолженности образовались не только из-за неплатежеспособности населения, а, в первую очередь, из-за неплатежей частных и бюджетных организаций. Формируется замкнутый круг: долги перед "Россетями" и "Газпромом" негативно отражаются на реализации инвестиционных программ", – объяснил врио главы Дагестана, добавив, что власти активно ищут пути выхода из этой ситуации.

Меликов также сообщил, что третий блок – проблемы, связанные с водоснабжением и водоотведением. "Начиная от этой длительной истории с неработающим махачкалинским коллектором, в результате чего сточные воды сбрасываются в Каспий, заканчивая очистными сооружениями, которые находятся в убогом состоянии в большинстве районов Дагестана. Мы работу уже начали. Сегодня мы вносим коррективы в проекты ранее принятых решений по очистным сооружениям в Кизляре, Буйнакске, Хасавюрте, Избербаше и Дагестанских Огнях", – заявил он.

Врио главы республики заметил, что данная проблема распространяется на всю сферу ЖКХ в целом, поскольку водоканалы в разных городах и районах не работают в той мере, в которой хотелось бы. "Некоторые вообще находятся в предбанкротном или банкротном состоянии. Сейчас рассматриваются вопросы консолидации этих организаций и единого эффективного руководства ими", – сказал он.

Еще одной проблемой Меликов назвал обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). "На протяжении многих лет вопросы, связанные с ТКО, в республике не решались. Мы уже создали два МУПа, которые взяли на себя ответственность за вывоз отходов, прежде всего из крупных городов. Этот вопрос еще не решен в горных районах, сельских поселениях. Его решить было невозможно, потому что системы обращения с ТКО в Дагестане не было, и пока еще нет. Нет даже территориальной схемы, по которой мы могли бы четко просчитывать потребности и возможности. Нет места расположения контейнерных площадок. Нет ни одной оборудованной по современным нормам площадки для сбора мусора", – пояснил врио главы Дагестана.

Он акцентировал внимание на том, что порядок с мусором будет наведен, но для этого необходима правильная система. "Исходя из нее, мы должны планировать собственные финансовые средства, получать финансовую поддержку из федерального центра", – подытожил Меликов