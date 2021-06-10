Новый курорт у подножия Эльбруса планируют построить в Карачаево-Черкесии

Gроект по строительству санаторно-курортного комплекса "Джылы-Суу" возле Эльбруса начнет реализовываться в Карачаево-Черкесии до 2023 года. Об этом сообщили в министерстве туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии.

Проект направлен в Ростуризм для включения в разрабатывающийся в сфере туризма новый национальный проект.

Помимо дороги, запланировано строительство санаторно-курортного комплекса на 170 номеров, ресторана на 200 посадочных мест и альпинистского лагеря, а также линии электропередачи протяженностью 20 км, также будут обустроены нарзанные источники, передает ТАСС.