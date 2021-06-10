Нужна ли Армении вторая российская военная база

С конца прошлого года в Армении эпизодически возобновляются разговоры о необходимости создания на территории республики, в Сюнике, еще одной российской военной базы. Сейчас эта тема всплыла на фоне начала избирательной кампании.

Во внеочередных парламентских выборах примет участие сразу 23 партии и четыре политических блока. Избирательная кампания насыщена черным пиаром - оппоненты не скупятся на личные оскорбления. Больше половины участников избирательной гонки – малоизвестные политические силы, которые решили попытать удачу на фоне политического кризиса. Политическое соревнование развернется между представителями прежних и нынешних политических элит: блоком "Айастан" экс-президента Роберта Кочаряна и партией "Гражданский договор" и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, между которыми скромно расположилась системная оппозиция. Выборы проводятся после поражения во Второй Карабахской войне и в неспокойной обстановке на протяженном участке армяно-азербайджанской границы.

Искусственный кризис, связанный с делимитацией границы, позволил участникам внеочередного голосования расширить информационную повестку. Одним из лозунгов агитаторов стало расширение военного присутствия России в Армении. После того как население юга Армении в значительной степени было запугано, оппоненты выборной гонки успокаивают граждан Сюника перспективой создания нового военного "опорного пункта". О нем 7 июня сказал Роберт Кочарян, отвечая на вопросы избирателей в Капане. На фоне подобных перспектив теряется значение перевооружения и реформирования армянской армии. Этот долговременный и крайне дорогостоящий проект в скором времени не может быть реализован нынешними претендентами на власть в Армении. Восстановить имидж разгромленной армии сложно, еще сложнее взяться за переоснащение Вооруженных сил (армейское имущество годами разворовывалось) и переобучение солдат и офицеров.

У Пашиняна с генералами сложные отношения. Нынешняя верхушка армии поддерживает карабахских сепаратистов, а потому представляет собой политический ресурс Кочаряна, который пытается отвлечь внимание общества от проблем в армянской армии и "успокаивает" людей, говоря о ресурсах российской армии. Лидеры карабахского клана представляют российских военных как панацею от всех внешнеполитических проблем.

И Пашинян, и Кочарян заинтересованы в том, чтобы затормозить процесс делимитации границы с Азербайджаном, осуществив деблокаду транспортных коридоров на наиболее выгодных для себя условиях. С этой целью Кочарян насаждает в обществе идею дальнейшей милитаризации региона и закрепления за ним статуса арены геополитического баланса сил. Пашиняну же проще эксплуатировать имидж скованного со всех сторон политика, вынужденного бороться против внутренних и внешних врагов Армении.

Правда, и Пашинян не прочь спекулировать на теме второй российской военной базы в Армении, надеясь таким образом сделать реверанс в сторону Москвы. Он давно мечтает обеспечить безопасность Армении за счет России, освободив себя от решения вопросов, связанных с армией. Пашинян готов предоставить России больше преференций в вопросах военного присутствия в республике в надежде выторговать у Москвы экономические льготы, а также обещания невмешательства в армянские внутриполитические процессы.

Армянская армия в нынешнем виде Пашиняна не интересует. Еще меньшим интересом у лидера "Гражданского договора" пользуется тема восстановления ее военного потенциала и последующего наращивания сухопутной группировки. По версии Пашиняна, армия должна быть похожа на современное агентство, освобожденное от консервативных армейских традиций, которое будет заниматься вопросами призывников .

Такое развитие событий не сложно представить, принимая во внимание то, каким образом Пашинян готов переформатировать целые органы и структуры власти. Это уже было продемонстрировано на примере судебной системы, а также Службы национальной безопасности в первый год после избрания Пашиняна на пост премьера. Совсем недавно руководство Министерства иностранных дел и вовсе в полном составе ушло в отставку, не сумев работать по принципам Пашиняна.